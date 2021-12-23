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Международная федерация MMA присоединилась к кодексу WADA

WADA объявило о сотрудничестве с Международной федерацией смешанных единоборств (IMMAF)

Фото: IMMAF

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) присоединилась к кодексу организации. О сотрудничестве сообщается на сайте агентства.

Глава WADA Витольд Банька заявил, что организация приветствует IMMAF. «Федерация встроилась в ряды глобального движения за чистоту спорта», — отметил он.

Тренер Джон Кавана, под руководством которого готовился к боям Конор Макгрегор, одобрил присоединение IMMAF к WADA. По его мнению, это приблизит MMA к признанию в каждой из стран мира. Он также рассматривает это как шаг в сторону признания смешанных единоборств олимпийским видом спорта.

IMMAF функционирует с 2012 года. Организация проводит международные турниры по MMA среди любителей — чемпионаты мира и Европы. Лидером по количеству медалей на чемпионатах мира является сборная США. На ее счету шесть золотых наград, одно серебро и семь бронзовых медалей.

Николай Костюков
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