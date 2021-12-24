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Суд избрал меру пресечения ректору университета в Самаре по делу о мошенничестве

В Самаре ректора СГЭУ Светлану Ашмарину отправили под домашний арест

Кадр: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Суд избрал меру пресечения ректору Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлане Ашмариной, обвиняемой по делу о мошенничестве. Ее отправили под домашний арест. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн.

По его словам, при избрании меры пресечения суд учел раскаяние Ашмариной. Задержанная стала активно сотрудничать со следствием и дала признательные показания.

Как уточняет Хинштейн, 23 декабря супруг Ашмариной вернул следователям 1,2 миллиона рублей, похищенных женой.

20 декабря сообщалось о задержании ректора. Ее обвинили по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

По версии следствия, Ашмарина вместе с подельницей заключила фиктивный договор на 3,5 миллиона рублей за выполненные научно-исследовательских работ. На деле их выполнил подчиненный обвиняемой, сфальсифицировав данные социологических исследований. Когда вуз получил деньги за работу, ректор сразу же вывела 1,4 миллиона рублей, выписав их в качестве премий пяти подчиненным. Затем она присвоила деньги.

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Мария Рубникович
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