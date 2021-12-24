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Стали известны подробности пожара в астраханском ковид-госпитале

ТАСС: при возгорании в ковид-госпитале в Астрахани не сработали датчики пожарных систем

Кадр: Telegram-канал «112»

При возгорании в ковид-госпитале в Астрахани не сработали датчики автоматических пожарных систем. О таких подробностях рассказал источник ТАСС.

Сотрудники прокуратуры Астраханской области начали проводить проверку из-за случившегося.

Также стало известно, что в Астрахань вылетел заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. Ему предстоит установить причины возгорания в коронавирусном госпитале.

Ранее сообщалось, что пожар в областной инфекционной больнице Астрахани, в результате которого погибли два человека, мог произойти из-за возгорания кислородного оборудования.

Тогда как другой знакомый с ситуацией источник заявил, что неисправность, приведшая к возгоранию, возникла в системе освещения. Аппараты ИВЛ в момент пожара были исправны.

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Анна Щербакова
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