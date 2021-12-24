Названа предварительная причина пожара в российской больнице

Пожар в областной инфекционной больнице Астрахани, по предварительным данным, мог произойти из-за возгорания кислородного оборудования. Такую причину ЧП назвали в экстренных службах, сообщает РИА Новости.

По информации «Интерфакса», неисправность в системе освещения спровоцировала пожар. Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара они были исправны.

Ранее сообщалось, что при пожаре в реанимации больницы для пациентов с COVID-19 погибли два человека. Остальные пациенты были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.