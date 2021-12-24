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Названа предварительная причина пожара в российской больнице

Причиной пожара в больнице Астрахани, возможно, стало возгорание кислородного оборудования

Фото: Telegram-канал SHOT

Пожар в областной инфекционной больнице Астрахани, по предварительным данным, мог произойти из-за возгорания кислородного оборудования. Такую причину ЧП назвали в экстренных службах, сообщает РИА Новости.

По информации «Интерфакса», неисправность в системе освещения спровоцировала пожар. Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара они были исправны.

Ранее сообщалось, что при пожаре в реанимации больницы для пациентов с COVID-19 погибли два человека. Остальные пациенты были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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Анна Филипенко
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