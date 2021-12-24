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На фасаде главного клуба Екатеринбурга появился большой мурал

На фасаде «Теле-Клуба» в Екатеринбурге появился мурал площадью 230 квадратных метров

Фото: Страница «Телеклуб • Teleclub» во «ВКонтакте»

Фасад «Теле-Клуба», одного из главных клубов Екатеринбурга, превратили в арт-объект, нарисовав на нем мурал площадью 230 квадратных метров. Об этом сообщает портал E1.RU.

Работа представляет собой изображение девушки и мужчины, погруженных в музыку. «Эти образы обозначают пространство музыки, в котором оказывается человек, который пришел на концерт», — объяснили представители заведения.

«Возникла идея — создать граффити, которые будут не только отображать, с чем пришлось столкнуться каждому из-за пандемии, но и давать надежду, придавать сил и уверенности в завтрашнем дне», — добавили в «Теле-Клубе».

Ранее сообщалось, что Управление по делам архивов Башкортостана объявило о проведении V генеалогического конкурса «Мои предки — северные амуры». Его посвятили 210-летию победы в войне с Наполеоном.

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