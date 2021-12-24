Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыто состояние рожденных от матерей с COVID-19 младенцев

Главврач больницы №15 Вечорко: дети от матерей COVID-19 чаще всего рождаются здоровыми

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Дети от матерей, больных коронавирусной инфекцией, преимущественно рождаются здоровыми. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко.

«Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить их от болезни», — рассказал врач.

Он отметил, что число инфицированных беременных уменьшается, такая же тенденция, по словам Вечорко, наблюдается вреди всех заболевших. «И это не может не радовать», — подчеркнул врач. Он подчеркнул, что болезнь не должна омрачать радость материнства.

Вечорко отметил, что за все время пандемии в роддоме больницы имени Филатова родилось около полутора тысяч детей.

Ранее сообщалось, что во Владимире скончался младенец, который заболел COVID-19 на третий день жизни. Врачам не удалось его спасти. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ребенок подхватил инфекцию от матери и переносил болезнь тяжело: в частности, ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о 17 уголовных делах из-за пыток в колониях
Раскрыто состояние рожденных от матерей с COVID-19 младенцев
Суд отложил заседание по иску Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»
В Госдуме предложили ограничить продажу одного вида пива
Обнаружена эффективная защита против коронавируса
Афганистан оказался на грани голода
В мэрии Москвы раскрыли планы насчет ограничений из-за COVID
В Японии подтвердили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Перечислены основные теории заговора противников прививок
Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от COVID-19 против омикрона
Нутрициолог назвала несовместимые сочетания продуктов
«Росатом» решил собирать батарейки в почтовых отделениях
В Подмосковье начали массово пропадать крышки канализационных люков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter