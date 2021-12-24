Центробанк предложил ограничить выдачу потребительских кредитов

Центробанк (ЦБ) предлагает с третьего квартала 2022 года ограничить долю потребительских кредитов для закредитованных заемщиков. Об этом сообщили в Банке России, передает ТАСС/.

Центробанк предложил в третьем квартале следующего года установить макропруденциальные лимиты для потребкредитов для россиян с долговой нагрузкой более 80 процентов от доходов или на срок выше 5 лет в размере 25 процентов от новых выдач за квартал. При этом для микрозаймов предлагается введение лимита в размере 35 процентов от новых выдач.

При этом ЦБ подчеркивает, что установление таких лимитов будет способствовать ужесточению стандартов кредитования, но это не окажет существенного влияния на доступность кредитов и займов для россиян.

В конце ноября сообщалось, что регионами-лидерами по уровню закредитованности населения в 2021 году стали Калмыкия и Тува. Соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате в Калмыкии составляет 100,1 процента (годом ранее было 86,9 процента). В Туве этот показатель оказался равен 87,4 процента. Наименее закредитованными оказались жители Ингушетии (11,3 процента), Чечни (22,6 процента) и Дагестана (22,8 процента).