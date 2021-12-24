Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
КХЛ - регулярный чемпионат
Амур
Завтра
10:00 (Мск)
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Сибирь
Завтра
13:30 (Мск)
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Завтра
17:00 (Мск)
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
ХК Сочи
Завтра
17:00 (Мск)
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Завтра
17:00 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Футболист умер на разминке перед матчем

Футболист оманского клуба аль-Рукади потерял сознание на разминке перед матчем и умер

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Омане футболист местного клуба «Маскат» Мухалад аль-Рукади умер перед матчем чемпионата страны против «Аль-Сувэйка». Об этом сообщает Times of Oman.

29-летний игрок потерял сознание на разминке за несколько минут до начала встречи. Аль-Рукади с сердечным приступом доставили в больницу, но врачи не смогли спасти спортсмена.

Матч, перед которым случилась трагедия, был отменен, однако другие встречи в игровом дне состоялись и начинались с минуты молчания. Болельщики оказались недовольны таким решением и потребовали отставки футбольных властей за бесчеловечность.

22 декабря вратарь индонезийского «Торнадо» Тауфик Рамси умер во время матча против «Ваганы» в Лиге 3. Игрок столкнулся с футболистом команды соперника и получил удар ногой по голове. Потерявшего сознание футболиста на носилках унесли с поля в карету скорой помощи и доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, находившийся несколько дней в коме Рамси скончался.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде пообещали защитить Донбасс в случае нападения Украины
Россия подтвердила готовность к диалогу с НАТО по безопасности
В Кремле оценили работу правительства России в 2022 году
Россияне назвали главные слова уходящего года
Женщина несколько месяцев хранила в рюкзаке ключ к богатству и не знала об этом
Захарова назвала «позор современной Европы»
Российским военным поставили модернизированные машины для эвакуации танков
Совет Федерации одобрил закон о Fan ID
Москвичам пообещали «барическую пилу» и сильный снегопад
Ведущий «Модного приговора» перечислил главные тренды 2022 года
В Москве резко выросла минимальная ставка по ипотеке
Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах
России пригрозили войной с НАТО на два фронта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter