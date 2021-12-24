Футболист умер на разминке перед матчем
В Омане футболист местного клуба «Маскат» Мухалад аль-Рукади умер перед матчем чемпионата страны против «Аль-Сувэйка». Об этом сообщает Times of Oman.
29-летний игрок потерял сознание на разминке за несколько минут до начала встречи. Аль-Рукади с сердечным приступом доставили в больницу, но врачи не смогли спасти спортсмена.
Матч, перед которым случилась трагедия, был отменен, однако другие встречи в игровом дне состоялись и начинались с минуты молчания. Болельщики оказались недовольны таким решением и потребовали отставки футбольных властей за бесчеловечность.
22 декабря вратарь индонезийского «Торнадо» Тауфик Рамси умер во время матча против «Ваганы» в Лиге 3. Игрок столкнулся с футболистом команды соперника и получил удар ногой по голове. Потерявшего сознание футболиста на носилках унесли с поля в карету скорой помощи и доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, находившийся несколько дней в коме Рамси скончался.