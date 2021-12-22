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20-летний вратарь умер после столкновения с соперником во время матча

Вратарь индонезийского «Торнадо» Рамси умер после столкновения с соперником
Тауфик Рамси

Тауфик Рамси. Фото: @liga3official

Вратарь индонезийского «Торнадо» Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником во время матча против «Ваганы» в Лиге 3. Об этом сообщается в Instagram лиги.

Во время встречи Рамси столкнулся с футболистом команды соперника и получил удар ногой по голове. Потерявшего сознание игрока на носилках унесли с поля в карету скорой помощи.

20-летнего вратаря доставили в больницу с серьезной травмой головы и в срочном порядке прооперировали. Несмотря на усилия врачей, находившийся несколько дней в коме Рамси скончался.

27 ноября скончался 16-летний защитник МХК «Динамо» и юниорской сборной России Валентин Родионов. Хоккеист получил травму во время матча против ЦСКА 21 ноября. Он ударился о борт, после чего потерял сознание и был доставлен в реанимацию детской больницы.

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Дарья Коршунова
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