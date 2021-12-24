Угрожавшего после ДТП гаишникам российского судью лишили полномочий

Квалификационная коллегия судей Крыма лишила полномочий угрожавшего после ДТП гаишникам судью Центрального района суда Симферополя Юрия Гулевича. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, российский судья был лишен полномочий за отказ от медицинского освидетельствования после ДТП в центре Ялты. В отношении Гулевича составлен административный протокол, ему также грозит лишение водительских прав.

15 декабря в сети появилось видео, снятое в Ялте, на котором Гулевич угрожал полицейским, приехавшим на место ДТП. На кадрах видно, как россиянин показывает троим сотрудникам ГИБДД удостоверение судьи, а затем резко толкает одного из них и хватает за форму. При этом мужчина шатается и повторяет, что он судья.