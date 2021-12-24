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Глава парламента Грузии покинет свой пост

Председатель парламента Грузии Каха Кучава покинет свой пост
Каха Кучава

Каха Кучава. Фото: Wikimedia

Председатель парламента Грузии Каха Кучава покинет свой пост. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия».

Кобахидзе заявил, что Кучава останется членом политсовета партии и будет работать над «очень важным государственным проектом». Новым главой грузинского парламента станет Шалва Папуашвили.

Кучава заявил, что возглавлять парламент ему пришлось в непростое время. «Я старался был председателем всех. Считаю, что по большому счету сумел сделать это», — добавил он.

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Парламентские выборы в Грузии состоялись в октябре 2020 года. Оппозиция посчитала результаты сфальсифицированными и объявила бойкот работе парламента. В апреле 2021 года при посредничестве Европейского Союза «Грузинская мечта» и оппозиционные партии подписали соглашение.
В документе было сказано, что если на муниципальных выборах в октябре правящая партия наберет менее 43 процентов голосов по пропорциональным спискам, то в 2022 году состоятся досрочные парламентские выборы.

В итоге, по официальным данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 46,69 процента, а главная оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 30,7 процента.

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София Сарджвеладзе
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