Глава парламента Грузии покинет свой пост
Председатель парламента Грузии Каха Кучава покинет свой пост. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия».
Кобахидзе заявил, что Кучава останется членом политсовета партии и будет работать над «очень важным государственным проектом». Новым главой грузинского парламента станет Шалва Папуашвили.
Кучава заявил, что возглавлять парламент ему пришлось в непростое время. «Я старался был председателем всех. Считаю, что по большому счету сумел сделать это», — добавил он.
Парламентские выборы в Грузии состоялись в октябре 2020 года. Оппозиция посчитала результаты сфальсифицированными и объявила бойкот работе парламента. В апреле 2021 года при посредничестве Европейского Союза «Грузинская мечта» и оппозиционные партии подписали соглашение.
В документе было сказано, что если на муниципальных выборах в октябре правящая партия наберет менее 43 процентов голосов по пропорциональным спискам, то в 2022 году состоятся досрочные парламентские выборы.
В итоге, по официальным данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 46,69 процента, а главная оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 30,7 процента.