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Медик рассказал о состоянии брошенной на морозе матерью россиянки

В Саратовской области девочке, брошенной матерью на морозе, грозит ампутация пальцев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратовской области девочке, которая провела пять часов на морозе после удушения матерью, грозит ампутация пальцев. Об этом рассказал «Комсомольской правде» главный врач региональной детской больницы Михаил Свинарев.

Он отметил, что у ребенка от удушения развилась гипоксия, которая повредила мозг. Клиническая смерть у найденной на морозе россиянки продолжалась около 15-17 минут, добавил Свинарев.

«Сердце завели, дыхание восстановили, провели протезирование всех функций с искусственной вентиляцией легких», — добавил главный врач саратовской детской больницы.

Ранее в Саратовской области суд на два месяца отправил под арест жительницу Аткарского района, обвиняемую в убийстве и покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.

По версии следствия, 22 декабря обвиняемая была дома вместе с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Рассердившись на детей за непослушание, она стала душить их шарфом, пока те не перестали подавать признаков жизни. Затем она вынесла их голыми на улицу, бросила в овраге и скрылась. Их нашли в тот же день. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика и госпитализировала девочку. За ее жизнь сейчас борются врачи. По данным уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней, девочка пережила клиническую смерть.

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Анна Щербакова
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