В МИД России рассказали о провокационной выставке о Курилах в Японии

Министерство иностранных дел России вызвало дипломата из числа руководства посольства Японии для разговора после открытия в Токио выставки, посвященной Курилам, об этом говорится на сайте МИД.

Японского политика вызвали в российское внешнеполитическое ведомство 17 декабря. Дипломаты напомнили коллеге из Токио, что Москва уже выражала протест после проведения аналогичного мероприятия в 2020 году. В начале декабря 2021 года выставка «Территория и суверенитет», подготовленная при поддержке властей Японии, заработала снова, рассказали в ведомстве.

«Организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, в очередной раз не найдя для размещения среди экспонатов места таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась "честно выполнять условия Потсдамской декларации", Сан-Францисский мирный договор 1951 года», — отметили в МИД.

Кроме того, российская сторона выразила озабоченность учениями Японии и США, которые прошли 6 декабря у острова Хоккайдо. В Москве считают, что они создают угрозу безопасности России на Дальнем Востоке.

В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах во время дебатов в парламенте страны.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.