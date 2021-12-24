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Козак встретится с советником канцлера Германии для обсуждения Украины

Советник канцлера ФРГ Плётнер и замглавы АП РФ Козак встретятся в январе и обсудят Украину
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак и советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенс Плётнер встретятся в январе для обсуждения Украины. Стороны договорились об этом в телефонной беседе, передает агентство dpa со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Плётнер в ходе разговора призвал к деэскалации ситуации на российско-украинской границе и подчеркнул необходимость обсуждения происходящего в «нормандском формате» при участии Франции.

«Целью немецкой стороны остается достижение скорейшего восстановления нормандского формата», — отмечает агентство.

Ранее власти Украины прояснили позицию по задержке исполнения Минских соглашений. По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, проволочка возникла из-за неточностей и спорных формулировок, из которых состоит документ.

Марина Совина
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