Козак встретится с советником канцлера Германии для обсуждения Украины

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак и советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенс Плётнер встретятся в январе для обсуждения Украины. Стороны договорились об этом в телефонной беседе, передает агентство dpa со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Плётнер в ходе разговора призвал к деэскалации ситуации на российско-украинской границе и подчеркнул необходимость обсуждения происходящего в «нормандском формате» при участии Франции.

«Целью немецкой стороны остается достижение скорейшего восстановления нормандского формата», — отмечает агентство.

Ранее власти Украины прояснили позицию по задержке исполнения Минских соглашений. По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, проволочка возникла из-за неточностей и спорных формулировок, из которых состоит документ.

