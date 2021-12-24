В Центробанке оценили влияние трудовой миграции на рынок труда в России

Экономисты дальневосточных подразделений Центробанка (ЦБ) Мария Кудаева и Иван Редозубов оценили влияние трудовой миграции на рынок труда и экономическую активность в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую работу.

Эксперты на базе современных SVAR-моделей дали эмпирическую оценку эффектов миграции в России, в том числе для 12 «принимающих» регионов (мегаполисы, Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область) и 21 «отдающего» региона страны (в том числе регионов Дальнего Востока и Забайкалья, Северного Кавказа, части Сибири и Поволжья), в которых миграционные процессы акцентированы.

Авторы исследования пришли к выводу, что внутренняя и внешняя миграция в России, по крайней мере в масштабах 2001–2019 годов, практически не влияют на уровень безработицы в стране. Приток мигрантов в развивающиеся регионы увеличивает в них экономическую активность. Также экономисты подсчитали, что при этом рост зарплат в регионах, «отдающих» мигрантов в «принимающие» регионы, действительно наблюдается, однако минимален по объему.

По подсчетам экспертов, в целом по стране приток внешних мигрантов на один процент коррелирует с ростом ВВП на 0,1 процента. В «притягивающих» мигрантов регионах в последнее десятилетие такой же рост притока почти не увеличивает темпы роста опережающих индикаторов ВРП (на 0,04 процента). В «отдающих» регионах освобождение мигрантами рабочих мест через рост оттока из них на один процент добавляет к реальным зарплатам остающихся 0,02–0,03 процента (то есть всего лишь несколько рублей к средней зарплате в этих регионах).

Таким образом, заключили Кудаева и Редозубов, «последствий миграции для безработицы ни в России, ни в регионах не определено».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала одной из причин ускоренного роста цен на продукты питания нехватку трудовых мигрантов. Подорожание продуктов она также связала с не очень хорошим урожаем и ростом глобальных цен.

До этого агентство Bloomberg пришло к выводу, что дефицит рабочей силы в России тормозит восстановление экономики страны после пандемии. Миллионы рабочих-мигрантов покинули Россию после закрытия границ в 2020 году. Сейчас ограничения на въезд ослаблены, но многие не хотят возвращаться в страну, потому что боятся оказаться в проблемном положении в связи с опасностью новых локдаунов. При этом, по данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, число иностранных рабочих сократилось еще до начала пандемии с 4,5 до 3 миллионов.