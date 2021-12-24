Большинство россиян запланировали работать после выхода на пенсию

Большинство опрошенных россиян (84 процента) планируют продолжать работать после выхода на пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос аналитического центра «АльфаСтрахование».

Согласно опросу, лишь четыре процента респондентов отказываются в будущем продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

Оставшиеся 12 процентов ответили, что пока не задумывались на тему занятости на пенсии. При этом большая часть опрошенных (77 процентов) активно инвестируют в свой пенсионный возраст. 23 процента опрошенных предпочитают жить «здесь и сейчас», откладывая лишь на насущные нужды.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов из всех регионов страны.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. По словам главы государства, правительство сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий. Он также пообещал, что в 2022 году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом.