В России подорожает пиво

Союз российских пивоваров (СРП) предупредил о подорожании пива на 15 процентов из-за введения обязательной маркировки, пишут «Ведомости». Об этом организация заявила в обращении к Минпромторгу. СРП предложил ведомству пересмотреть сроки и целесообразность введения этой меры.

С 1 сентября 2022 года на специализированную упаковку (например, на пивные кеги) начнут наносить datamatrix-коды, а с 1 декабря маркировка появится и на потребительской таре (бутылке или банке). Пивовары заявляют, что новые требования обойдутся им очень дорого. Например, на закупку необходимого оборудования для маркировки и приборов учета кодов для крупного регионального завода уйдет не менее 60-80 миллионов рублей. По данных СРП, дополнительные затраты на одну бутылку составят до 2 рублей.

Из-за этого отпускные цены увеличатся на 3-4 процента, а с учетом торговых наценок и допиздержек торговли на обработку кодов стоимость продукции для конечного потребителя вырастет не менее чем на 15 процентов. Так как покупательная способность в России снижается, из-за подорожания жители начнут меньше потреблять качественные напитки отечественного производства. Кроме того, новая меры может дать толчок росту рынка нелегального алкоголя. Это означает, что средства останутся в теневой сфере и пройдут мимо бюджета.

Пивовары также обратили внимание на то, что данная индустрия имеет высокую производительность (до 60 тысяч бутылок в час). Столь оперативное нанесение кодов на потребительскую тару с последующим формированием групповых кодов для упаковок продукции невозможно с технической точки зрения. Внедрение требования может привести к масштабным сбоям оборудования, остановке производства и, как следствие, крупным денежным потерям для производителей — один день простоя может стоить до 30 миллионов рублей.

Ранее в декабре представители Ассоциации производителей пива (АПП) также заявили, что обязательная маркировка напитков вызовет коллапс в отрасли, который будет сопровождаться дефицитом, ростом цен и сбоями в поставках. Участники рынка также заметили, что сроки реализации меры нереалистичны — за девять месяцев индустрию не успеют снабдить оборудованием, притом что дополнительное время потребуется на его установку и тестирование.