Еще один препарат от СМА сделали бесплатным для россиян

В России еще один препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) — «Рисдиплам» — сделали бесплатным для пациентов. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Препарат от смертельной болезни включили в перечень важнейших лекарств.

«Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям», — сказал Мишустин.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что для поддержки детей, страдающих СМА, был создан фонд «Круг добра». В целом работа настроена. Он отметил, что источником финансирования фонда является повышение налогов на доходы физических лиц.

Ранее в России зарегистрировали препарат «Золгенсма», который также используется при лечении СМА. Он является самым дорогостоящим лекарством от этого недуга в мире — стоимость одной инъекции составляет более 150 миллионов рублей.

В 2020 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включили препарат «Спинраза». Один флакон препарата стоит около пяти миллионов рублей. Выдается препарат от смертельного заболевания бесплатно, однако для его получения нужно пройти ряд процедур.

СМА является генетическим нервно-мышечным заболеванием, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга. Это приводит к постоянно нарастающей мышечной слабости, которая начинается с мышц ног и всего тела. После заболевание доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.