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Суд взыскал миллион рублей с «Эха Москвы» в пользу бизнесмена Пригожина

Суд взыскал 1 млн руб. с «Эха Москвы» и 100 тыс. руб. с Шендеровича в пользу Пригожина
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Sergei Ilnitsky/ Reuters

Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал один миллион рублей с радиостанции «Эхо Москвы» и 100 тысяч рублей с журналиста Виктора Шендеровича в пользу бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает РБК.

Пригожин обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал компенсации морального вреда, причиненного высказываниями в эфире радиостанции. Заявление было подано 9 июля 2021 года в отношении Виктора Шендеровича, Евгения Белоганова, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского и ЗАО «Эхо Москвы».

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Поводом стала программа «Особое мнение», в рамках которой, согласно исковому заявлению, Шендерович назвал бизнесмена уголовником и убийцей. Последний потребовал убрать эту информацию из публичного доступа, дать опровержение и взыскать компенсацию в размере пяти миллионов рублей с журналиста и такую же сумму с учредителей радиостанции.

Суд частично удовлетворил требования, а также назначил судебную неустойку в размере одной тысячи рублей ежедневно за неисполнение судебного акта. В ходе процесса также были отклонены как необоснованные три ходатайства представителей Шендеровича и Венедиктова об отложении слушаний дела.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что Роскомнадзор вынес «Эху Москвы» официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России. Регулятор обнаружил на сайте издания материал с прикрепленным к нему видео, в котором, как посчитали в ведомстве, содержалась информация, возбуждающая «социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемым по религиозному признаку, а именно к христианским священникам».

Марина Совина
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