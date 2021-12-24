Россияне массово расхотели отдыхать в Крыму по одной причине

Эксперты туриндустрии заявили о падении спроса на отдых в Крыму на новогодние праздники по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Бориса Зелинского, это можно объяснить открытием большего числа зарубежных направлений, из-за чего россияне расхотели отмечать Новый год на отечественных курортах.

Еще одна причина массового снижения спроса — дефицит отелей с развитой инфраструктурой, отсутствие рекламы и неконкурентные цены. «Мы летом хорошо отработали и, наверное, руки опустили, успокоились. Может, устали. А активность в продвижении Крыма, особенно в межсезонье, должна быть как со стороны бизнеса, так и со стороны властей», — отметил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Ранее в декабре министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко обвинил некоторые гостиницы региона в несоответствии присвоенной им категории звездности. Он назвал их опасными для жизни. По его словам, условия в ряде отелей, которым в ходе проверок присвоили три звезды, на самом деле могут представлять реальную угрозу жизни и здоровью гостей.