Лукашенко назвал вальс белорусской традицией и пошел танцевать

Исторически белорусской традицией оказались культурные символы XVIII и XIX века — балы и танцы, замки и дворцы. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал АТН.

Лукашенко апроприировал традиции европейских держав в ходе речи на открытии новогоднего бала в президентском дворце. «Вот уже четвертый год подряд в канун этого долгожданного праздника мы проводим во Дворце Независимости бал, возрождая исторические традиции. Подчеркиваю — наши исторические традиции», — объявил белорусский президент.

Как считает Лукашенко, Белоруссия — это страна дворцов и замков, где проводились и венские, и польские, и русские балы. А вот белорусские балы появились после объявление независимости республики. «Только в истории нашей независимости красивейшая бальная традиция стала нашей, белорусской», — подчеркнул президент и пошел танцевать вальс.

Балы получили широкое развитие в Европе во времена французского императора Людовика XIV, определив моду на этот вид придворных праздников на два века вперед. В Российскую империю, в состав которой входили и ныне белорусские земли, традицию привез император Петр Великий. Одним из последних и самых запоминающихся исторических балов в Европе стал Костюмированный бал 1903 года, проведенной по инициативе жены императора Николая II Александры Федоровны.

Нынешний бал Лукашенко тоже счел нарядным. «Ну что тут скажешь после такой красотищи? Трудно говорить даже мне — человеку, привыкшему много говорить», — поделился эмоциями президент. Ранее Лукашенко назвал себя деревенским человеком.