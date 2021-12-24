В Иране создадут организацию по делам беженцев из-за роста афганских беженцев

Власти Ирана поанируют создать в стране организацию по делам беженцев из-за резкого вплеска мигрантов из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство IRNA.

«Создание организации, которая будет решать проблемы миллионов мигрантов, стоит на повестке дня правительства», — заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. Он пояснил, что ведомство, в частности, будет помогать афганским беженцам, которые проживают в республике и особенно в провинции Фарс на юге.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Иран сейчас проживают более 780 тысяч беженцев из Афганистана, при этом только за 2021 год в стран прибыло около полумиллиона беженцев. Кроме того, более 2,2 миллиона афганцев находятся в стране нелегально. Беженцам в Иране предоставлялся доступ к системе здравоохранения, образованию и работе.

В ноябре сообщалось, что сотни афганцев притворились журналистами, чтобы выехать из страны после захвата власти боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Сообщается, что в ходе эвакуации западных сил ряд организаций, не связанных со СМИ, внесли своих сотрудников, а также их родственников и друзей в списки под видом журналистов. Это позволило афганцам быстрее получить необходимые документы и выехать за границу.