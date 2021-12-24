Суд зарегистрировал иск российского юриста к Деду Морозу

Суд зарегистрировал иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу, но в нем нет списка подарков. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Списков подарков и заветных мечтаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов», — говорится в сообщении.

О том, что россиянин подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, сообщалось 22 декабря. По словам истца, занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства. При этом за волшебником стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».

Юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая призвала наказать своего коллегу Мирзоева за распространение «фейковой новости» об иске к Деду Морозу о невыполненных желаниях.