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МИД России обвинил Европу в превращении «Северного потока-2» в разменную монету

Замглавы МИД Рябков: «Северный поток-2» превратили в Европе в разменную монету

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Газопровод «Северный поток-2» используется как инструмент в противостоянии с Россией, и европейские политики готовы платить деньги из собственного кармана, демонстрируя атлантическую солидарность в борьбе с Москвой. Замглавы МИД Сергей Рябков обвинил Европу в превращении «Северного потока-2» в разменную монету, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, пригрозившей отказом от запуска газопровода в случае эскалации ситуации вокруг Украины. «Строго говоря, наверное, это было ожидаемо, хотя и вызывает сожаление. С другой стороны, я думаю, что это не следует драматизировать, в том числе, по причине того, что никто на Украину нападать не собирается», — отметил он.

Рябков указал, что США и большую группу политиков в ЕС не волнуют цены на газ в Европе и перспективы спотовых контрактов. «Это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве вопреки всему, из принципа, вопреки собственным интересам, вопреки интересам своих союзников, из принципа», — заключил замглавы МИД.

Ранее Бербок объявила о том, что достигла с канцлером ФРГ Олафом Шольцем консенсуса по вопросу газопровода «Северный поток-2». Они вместе с канцлером ясно дали понять, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

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Анжелика Бережная
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