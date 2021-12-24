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СМИ показали спутниковые снимки «наращивания сил России» у границ с Украиной

Reuters опубликовали спутниковые снимки «наращивания сил РФ» у границ с Украиной

Фото: Maxar Technologies / Reuters

СМИ со ссылкой на частную американскую компанию Maxar Technologies показали спутниковые снимки «наращивания сил России» у границ с Украиной. Утверждается, что на них показаны военные базы в Воронежской, Курской и Белгородской областях. Кадры публикует Reuters.

Кроме того, Reuters утверждает, что Maxar Technologies предоставили данные о наращивании сил в Крыму, однако агентство не опубликовало фотографии местных баз. По данным на 13 декабря неназванная крымская военная база «заполнена военной техникой», хотя в октябре «она же была почти пустой», утверждают в американской компании.

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По словам ее представителей, всего наращивание наблюдается на восьми базах.

Ранее в интервью «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов рассказал, что ни один из предоставленных ранее спутниковых снимков не показывает нарушения украинских границ со стороны России. «Пока что Москва просто подает сигналы со своей территории, а вот на провокации идет Украина: например, когда применяет турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в зоне конфликта», — подчеркнул эксперт.

Виктория Кондратьева
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