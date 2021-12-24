В Китае оценили пресс-конференцию Путина

Китайские СМИ уделили большое внимание словам президента России Владимира Путина об угрозе расширения НАТО на восточном направлении, оценивая ежегодную большую пресс-конференцию государственного лидера. Об этом пишет Global Times.

Издание отметило жесткую позицию Путина в отношении расширения вооруженных сил Североатлантического альянса у российских границ и подчеркнуло, что Пекин сталкивается с похожими вызовами в таких регионах, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. «Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России», — указали в Global Times.

Газета China Youth Daily указала на красные линии, которые российский президент четко обозначил для Запада, передает РИА Новости. Издание отметило, что Путин уделил значительное внимание теме взаимодействия Москвы и Пекина. «Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России», — заключило China Youth Daily.

Ранее Путин на пресс-конференции призвал западные страны осознать, что им не сдержать развитие Китая. Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем экономика США. Он предрек Пекину мировое первенство и по всем другим показателям.