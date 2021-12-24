Опубликован список погибших при пожаре в реанимации российского ковид-госпиталя

Стали известны имена погибших при пожаре в реанимации ковид-госпиталя в Астрахани. Список публикует Telegram-канал «112».

Жертвами ЧП стали две женщины: 42-летняя Лариса Шашкова и 70-летняя Валентина Проваленко.

О пожаре в российской больнице стало известно утром в пятницу, 24 декабря. Сообщалось, что огонь вспыхнул в реанимационном отделении красной зоны. Пожарных направили на место ЧП по повышенному рангу сложности.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за возгорания кислородного оборудования.