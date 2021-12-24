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Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300

CNN Philippines: число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 326

Фото: Erwin Mascarinas / Greenpeace / Reuters

Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах достигло 326. Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

В NDRRMC также заявили, что пострадал 661 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести.

Супертайфун Раи обрушился на Филиппины 16 декабря, скорость ветра достигала 54 метров в секунду. Официальные представители страны заявили, что на предполагаемом пути следования тайфуна находится около 10 тысяч населенных пунктов. Были отменены практически все авиарейсы, остановлено морское сообщение.

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Марина Совина
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