Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300

Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах достигло 326. Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

В NDRRMC также заявили, что пострадал 661 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести.

Супертайфун Раи обрушился на Филиппины 16 декабря, скорость ветра достигала 54 метров в секунду. Официальные представители страны заявили, что на предполагаемом пути следования тайфуна находится около 10 тысяч населенных пунктов. Были отменены практически все авиарейсы, остановлено морское сообщение.

