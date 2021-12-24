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Диетолог назвала суточную норму потребления мандаринов

Диетолог Цапкина: в день рекомендуется съедать не более четырех-пяти мандаринов

Фото: Pixabay

Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина сообщила, что суточная норма потребления мандаринов составляет не более 40 граммов. Об этом пишет РИА Новости.

В день рекомендуется съедать не более четырех-пяти мандаринов. Специалист пояснила, что частое употребление этого фрукта может привести к проблемам с печенью. «Но и не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка», — сказала она.

При этом Цапкина отметила, что мандарины являются отличным источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. По ее словам, содержащаяся в мандаринах клетчатка помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, а витамин С укрепляет иммунитет.

Ранее диетолог Эми Гудсон назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина. В первую очередь, специалист предложила обратить внимание на овес и продукты из овсяной муки.

Марина Совина
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