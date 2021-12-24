Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене

Родители Алисы Тепляковой: экзамены в МГУ прошли в отличающемся от утвержденного формате

Кадр: Сетевое издание «Смотрим»

Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию того, что происходило на экзаменах. По их словам, экзамены прошли в формате, который отличается от утвержденного в рабочей программе в худшую сторону. Об этом они написали в «Живом Журнале».

«Ребенка уведомил только преподаватель о формате контроля, только по запросу родителей и только за один день до сдачи. Консультации перед экзаменом не проводились. Критерии оценивания не озвучивались ни ребенку, ни его законным представителям, несмотря на их требования», — рассказали родители студентки-вундеркинда.

Они отметили, что в качестве формата экзамена было выбрано сочетание письменной и устной форм, несмотря на категорическое несогласие с их стороны. К примеру, для написания итогового сочинения объемом 250 слов, в соответствии с требованиями ФИПИ, дается четыре с половиной часа. Таким образом, за 20 минут, предоставленных ребенку, он имел законное право написать около 20 слов, рассказали родители. Однако листок с сочинением отобрали через 20 минут, а на подготовку устного ответа дали 15 минут.

Материалы по теме:
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

«Приказом были определены сроки начала экзамена, но не были определены сроки окончания. Законному представителю ребенка не давалось никакой обратной связи о состоянии и местонахождении ребенка, его требования выпустить ребенка или пустить родителя к ребенку, даже если "экзамен" будет признан несостоявшимся, не были выполнены до обращения в полицию», — говорится в сообщении.

По словам родителей девочки, папа попытался попасть в учебную часть, чтобы получить информацию о ребенке. В это время сотрудник МГУ снимал происходящее на видео и, по их словам, позднее организовал публикацию информации в персональном СМИ журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

Также они отметили, что Алису незаконно удерживали на факультете с 15:40 до 16:40. Все это время отец ребенка просил вернуть ему Алису, прекратить незаконно ее удерживать и остановить издевательство.

Отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой на глазах у дочери. Видео инцидента появилось в сети 21 декабря. На кадрах ролика видно, как он пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В России оштрафовали Meta почти на два миллиарда рублей
В популярной детской игрушке нашли шпионские функции
Убийство российской судьи раскрыли спустя 27 лет
ЛНР обвинила Украину в подготовке информационного фона для срыва перемирия
В больнице рассказали о состоянии избитого фигуриста-чемпиона
Адвокат Хованского раскрыл причину содержания блогера в СИЗО
Арт-объект за 10 миллионов рублей вызвал скандал в российском городе
Супергангстеру вынесли приговор за ограбление на 37 миллионов рублей на Урале
Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене
Женщина попыталась протаранить автомобили с криками «Аллах акбар!» во Франции
Путешественников предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях
Tesla запретила игры в автомобилях
В России провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter