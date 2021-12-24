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Суд вернет на рассмотрение первое в России дело о ворах в законе

Суд отменил оправдательный приговор Коле Томскому по первому в России делу воров в законе
Николай Кузьмичёв

Николай Кузьмичёв. Кадр: CrimeTimeRU / YouTube

Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор, вынесенный по первому в России делу о ворах в законе. Об этом сообщает ТАСС.

Дело Николая Кузьмичева, известного в преступном мире как Коля Томский, отправят на новое рассмотрение.

Ранее, 16 августа, оправдательный приговор законника обжаловала прокуратура. Она подала апелляционное представление, в котором указала на наличие нарушений уголовно-процессуального законодательства в приговоре.

5 августа Томский областной суд на основании оправдательного вердикта присяжных вынес вору в законе оправдательный приговор.

Коля Томский получил статус вора в законе в 2013 году и стал первым в России фигурантом уголовного дела, возбужденного по новой антиворовской статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Вора в законе задержали в 2019 году.

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Мария Рубникович
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