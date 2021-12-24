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Швеция обвинила Лукашенко в похищении Рождества

Глава МИД Швеции Анн Линде раскритиковала приговор Колесниковой и Знаку

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Швеции Анн Линде выставила требование в адрес белорусских властей и, в частности, президента Александра Лукашенко, призвав освободить всех политзаключенных в стране. Ее заявление опубликовано в Twitter.

По ее словам, из-за отказа Верховного суда Белоруссии, согласно которому членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку отказали в удовлетворении жалоб на приговор, у европейских политиков фактически похитили Рождество. «Швеция не уходит на рождественские каникулы, когда речь идет о защите прав человека», — заявила Линде.

Знак и Колесникова получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Линде раскритиковала приговор и потребовала освободить политзаключенных.

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25 октября

В 2020 году Мария Колесникова возглавляла избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. За два месяца до голосования Бабарико был арестован. Позже банкира обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов и приговорили к 14 годам лишения свободы.

По данным белорусского ЦИК, на президентских выборах Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционеров были арестованы или бежали из страны.

Елизавета Наумова
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