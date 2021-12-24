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Арт-объект за 10 миллионов рублей вызвал скандал в российском городе

Некачественно выполненный арт-объект за 9,7 млн руб. возмутил жителей Челябинска

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Новый арт-объект на набережной в центре Челябинска вызвал скандал в сети. Жителей российского города возмутило, что скульптура почти за 10 миллионов рублей оказалась некачественной и хлипкой, пишет Znak.

Композицию из трех огромных светящихся китов установили на набережной реки Миасс. По контракту арт-объект обошелся городским властям в 9,7 миллиона рублей. Однако челябинцы считают, что скульптура абсолютно не стоит своих денег. Корпус фигур выполнен из тонкой арматуры, а светоотражающие детали сделаны из пластика и скреплены нейлоновыми стяжками. На некоторых частях уличного украшения горожане заметили скотч.

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«По-моему, по всей России в декоре главный принцип "страх и помпезность за бешеные деньги", ну, или просто страх», «Челябинская коррупция держится на трех китах», — отреагировали пользователи соцсетей на скульптуру. Один из подписчиков Telegram-канала «Челябинский урбанист» заявил, что видел техзадание. В документе было сказано, что доставят конструкцию в течение трех дней — значит, она уже стояла где-то в готовом виде.

В мэрии Челябинска пояснили, что работы по контракту еще не приняты и не оплачены. «Закупка проведена в рамках действующего законодательства, с соблюдением всех необходимых процедур», — заявили городские власти, однако не стали комментировать художественную ценность китов.

Ранее скульптура из железных прутьев возмутила жителей другого российского города. В Костроме установили фигуру Снегурочки, которую местные назвали монстром и сравнили со скандальной «Аленкой» в Нововоронеже. Однако администрация города не посчитала конструкцию страшной и посоветовала смотреть на нее вечером при включенной иллюминации.

Нина Ташевская
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