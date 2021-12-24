На Украине вновь столкнулись с трудностями выполнить одно из требований Запада

Комиссии, занимающейся отбором кадров в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины, вновь не удалось набрать необходимого числа голосов для того, чтобы избрать ее главу, сообщает интернет-издание «Украинская правда». Выбор руководителя САП является одним из требований Запада, поскольку там настаивают, что в стране необходимы антикоррупционные органы для эффективной борьбы со взяточничеством в высших эшелонах киевской власти.

Итоги конкурса не смогли утвердить в силу того, что нужного количества голосов оказалось недостаточно. С подобными трудностями выполнить необходимое комиссия сталкивается уже не в первый раз. Глава комиссии Екатерина Коваль назвала причиной таких результатов необходимость согласовать с офисом генпрокурора некоторые вопросы. Дата следующего заседания пока не была названа.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк пригрозил, что попытка ареста и преследование экс-президента Украины Петра Порошенко будет иметь серьезные последствия для нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, по мнению бывшего премьера, ответственность будет грозить и судьям, которые будут принимать решение по делу Порошенко.