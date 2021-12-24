Полиция Лондона отпустила напавшего на белорусское посольство

Полиция Великобритании освободила из-под стражи мужчину, который был арестован за нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Скотланд-Ярд.

В полиции рассказали, что арестованный был отпущен и находится под следствием. Скотланд-Ярд добавил, что расследование дела продолжается.

20 декабря советник белорусского посольства Андрей Миськевич рассказал о деталях нападения. По его словам, конфликт завязался после того, как активисты попытались забросать здание яйцами. «Люди очевидно находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы же, насколько это возможно, пытались их утихомирить. А в дальнейшем после прибытия наряда полиции один из напавших нанес удар кулаком в лицо консула», — рассказал дипломат.

19 декабря стало известно о нападении на белорусское посольство в Лондоне. Министерство иностранных дел республики заявило, что пострадавшему консулу потребовалась срочная медицинская помощь. Нападение было совершено группой молодых людей, которые назвали себя противниками президента республики Александра Лукашенко.