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Появилась видеозапись инцидента с нападением на белорусского дипломата в Лондоне

Опубликована видеозапись нападения активистов на белорусского консула в Лондоне 19 декабря

Нападение на здание посольства Белоруссии в Лондоне и избиение консула 19 декабря было совершено группой молодых людей, которые назвали себя противниками президента республики Александра Лукашенко. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале «Беларусь Сейчас».

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в медицинских масках выкрикивают оскорбления в адрес сотрудников дипмиссии, после чего пытаются завязать потасовку. Как пояснил в разговоре с БЕЛТА советник белорусского посольства Андрей Миськевич, который находился неподалеку в момент нападения, конфликт завязался после того, как активисты попытались забросать здание яйцами.

«Люди очевидно находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы же, насколько это возможно, пытались их утихомирить. Хотя эта ситуация однозначно выходила из-под контроля. А в дальнейшем после прибытия наряда полиции один из выступавших нанес удар кулаком в лицо консула», — рассказал дипломат.

О нападении на посольство Белоруссии в Лондоне стало известно 20 декабря. Министерство иностранных дел республики заявило, что пострадавшему консулу потребовалась срочная медицинская помощь. Вину за случившееся власти возложили на одну из «эмигрантских группировок» и потребовали от властей Великобритании расследовать инцидент.

Алевтина Запольская
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