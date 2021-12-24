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Заммэра Москвы оценила эпидситуацию с COVID-19 в столице

Заммэра Москвы Ракова: заболеваемость COVID-19 в столице на этой неделе снизилась на 15%

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная, за минувшую неделю заболеваемость снизилась на 15 процентов. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель», — отметила Ракова.

Ранее в столичной мэрии раскрыли планы насчет ограничений из-за COVID-19. Отмечается, что власти не планируют вводить новые ограничения. По словам Раковой, сейчас в нерабочих днях нет никакой необходимости, поскольку уже сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает.

Марина Совина
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