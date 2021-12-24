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Россия бесплатно направила во Вьетнам 100 тысяч доз «Спутника лайт»

Спецборт МЧС России доставил во Вьетнам 100 тысяч доз вакцины «Спутник лайт»

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Спецборт МЧС России доставил во Вьетнам 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС России направлена гуманитарная помощь населению Вьетнама. 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" направлено населению дружественного государства специальным бортом», — уточнили в МЧС.

15 октября стало известно о переговорах Москвы и Ханоя по поставкам вакцины «Спутник Лайт» во Вьетнам. Об этом сообщил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев. По словам дипломата, организация поставок препарата станет возможна после его регистрации в стране.

В сентябре посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой рассказал, что Ханой намерен начать коммерческий розлив «Спутник V». По словам дипломата, страна будет выпускать 5 миллионов доз препарата в месяц. Он указал, что «Спутник V» — это единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий.

Марина Совина
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