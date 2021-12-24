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В ООН оценили вклад России в борьбе с пандемией COVID-19

Председатель ГА ООН Шахид: Россия вносит вклад в глобальные усилия по борьбе с COVID-19

Фото: Manaure Quintero / Reuters

Россия активно вносит вклад в глобальные и региональные усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и играет продуктивную роль во всех шести основных комитетах. Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид в интервью РИА Новости оценил действия России в поддержании международного мира и безопасности.

«Крайне важно, чтобы такие великие державы, как Россия, были на передовой в решении проблем нашего времени (...) Россия всегда призывала к центральной координирующей роли ООН в мировой политике... Я приветствую поддержку Россией работы Генассамблеи ООН», — заявил Шахид.

Ранее в ООН поддержали диалог Москвы и Вашингтона в контексте выдвинутых Россией предложений к США и НАТО по гарантиям безопасности. В организации выступили за продолжение переговорных усилий, направленных на обеспечение мирного урегулирования ситуации на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

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Анжелика Бережная
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