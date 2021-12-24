Совфед одобрил закон о блокировке продающих поддельные справки сайтов

Совет Федерации одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Совфед одобрил на пленарном заседании закон, который предусматривает внесудебную блокировку сайтов, на которых продаются поддельные документы, включая паспорта вакцинации и результаты ПЦР-тестов. В том же порядке будут блокироваться ресурсы, оправдывающие экстремизм и распространяющие ложные сообщения о терактах. Помимо этого, закон наделил единую биометрическую систему статусом государственной информационной системы.

Соответствующие изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По заявлениям первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам наделяются генпрокурор и его заместили.

Отмечается, что такими же полномочиями будут наделены прокуроры, если они обнаружат информацию с предложением приобрести поддельный документ на интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправку о внесудебной блокировке ресурсов, продающих сертификаты о прививке. Отмечается, что поправки были внесены группой депутатов во главе с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.