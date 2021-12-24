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РЖД начнет реставрировать вокзалы XIX и XX веков

В России пройдет масштабная реставрация вокзалов XIX и XX веков

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российские железные дороги (РЖД) отреставрируют вокзалы XIX и XX веков. Авторы проекта ставят своей целью не просто сохранить исторические памятники, но и сделать их более привлекательными для туристов. Об этом сообщается в проекте издания LIFE.

Некоторые объекты уже были отреставрированы. Среди них, например, вокзал станции Графская в Воронежской области. Построенное в 1868 году, здание было декорировано элементами русского стиля.

В Иванове восстановили железнодорожный вокзал, построенный в 1930-х годах по проекту архитектора Владимира Каверинского. Это единственный в России крупный вокзал, выполненный в стиле конструктивизма.

На станции Куженкино в Тверской области восстановили не только деревянный вокзал, но и прилегающие территории. В самом здании постарались воссоздать атмосферу XX века — с утермарковской печью с медной заслонкой и реконструированной по чертежам мебелью.

Деревянный вокзал также восстановили на станции Шуя под Иваново. Станция была построена в русском стиле: здание украшали резные наличники, двускатная крыша и башенка с часами.

Ранее сообщалось, что в селе Троица Пермского края после реставрации 27 декабря откроется дом-музей поэта Василия Каменского с новой экспозицией. На втором этаже дома максимально точно восстановили кабинет Каменского, используя фотографии и подлинные вещи поэта.

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Варвара Кошечкина
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