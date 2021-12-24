На Украине на памятнике Бандере нарисовали свастику

В Тернополе вандалы в очередной раз осквернили памятник лидеру ОУН («Организации украинских националистов», чье боевое крыло УПА запрещено в России как экстремистское) Степану Бандере. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет издание Vesti.ua.

Отмечается, что ранним утром неизвестный разрисовал монумент идеологу украинского национализма черной свастикой. На месте преступления он оставил металлические скребки и тряпки.

В украинской полиции сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело за «надругательство над памятником в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

За последние дни памятник Бандере в Тернополе атаковали дважды. В одном из эпизодов вандалы закидали статую лидера украинских националистов яйцами, а в другом неизвестный мужчина забросал монумент пакетами с краской.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял ОУН, которая сотрудничала с оккупационной администрацией нацистов. Под его руководством украинские радикалы занимались этническими чистками поляков, русских, евреев и цыган, а также принимали участие в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.