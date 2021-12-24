Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине на памятнике Бандере нарисовали свастику

Неизвестные нарисовали свастику на монументе Степану Бандере в Тернополе

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

В Тернополе вандалы в очередной раз осквернили памятник лидеру ОУН («Организации украинских националистов», чье боевое крыло УПА запрещено в России как экстремистское) Степану Бандере. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет издание Vesti.ua.

Отмечается, что ранним утром неизвестный разрисовал монумент идеологу украинского национализма черной свастикой. На месте преступления он оставил металлические скребки и тряпки.

В украинской полиции сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело за «надругательство над памятником в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

За последние дни памятник Бандере в Тернополе атаковали дважды. В одном из эпизодов вандалы закидали статую лидера украинских националистов яйцами, а в другом неизвестный мужчина забросал монумент пакетами с краской.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял ОУН, которая сотрудничала с оккупационной администрацией нацистов. Под его руководством украинские радикалы занимались этническими чистками поляков, русских, евреев и цыган, а также принимали участие в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей
Детский омбудсмен предложила обучать девятилетнюю студентку МГУ индивидуально
Сотрудника МВД в Москве поймали со взяткой в три миллиона рублей
Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги
В Москве изменились тарифы на парковку
Двое мошенников похитили россиянку ради квартиры
Хасбулатов указал на странности в словах Горбачева о его отношениях с Западом
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в пользу Украины российского военного
Россиянам предложили совершить смертельно опасное восхождение за один день
В МИД не увидели готовности ЕС к предоставлению гарантий безопасности России
15-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов
В Дании рассказали о четырех сценариях России для Украины
Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter