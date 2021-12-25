Харитонов возмутился гонораром Емельяненко за клоунаду

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов возмутился суммой гонорара тяжеловеса Александра Емельяненко за поединок против блогера Артема Тарасова. Спортсмен выразил мнение в эфире шоу STOKIYA MUSIC в YouTube.

41-летний Харитонов раскритиковал проведение подобных поединков. Он отметил, что за этот бой Емельяненко получил сумму, сопоставимую с гонорарами за профессиональное выступление, и назвал схватку тяжеловеса с блогером клоунадой.

В сентябре Емельяненко провел бой с Артемом Тарасовым по правилам бокса. Схватка завершилась победой тяжеловеса судейским решением. В ноябре он вернулся к профессиональным MMA и потерпел поражение от бразильца Марсио Сантоса.

Харитонов подписал контракт с Eagle FC — промоушеном российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Тяжеловес выступит в главном поединке турнира организации в США в январе. Ему предстоит выйти против нидерландца Тайрона Спонга.