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Улицы российских городов ушли под воду из-за сильных ливней

В Новороссийске введен режим повышенной готовности в связи с погодными условиями

В Новороссийске введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

По данным «Российской газеты», несколько улиц Новороссийска и Анапы ушли под воду из-за сильных ливней. Как следствие, на участке от Анапы до Джубги было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года на набережной пляжа в Анапе появились инсталляции, созданные по мотивам знаменитых советских и российских фильмов. Кроме того, на пляже установили «Семью Песковиков» — гигантских снеговиков из песка, а также скульптуру в виде тигра, который является символом наступающего года.

Евгения Черкасова
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