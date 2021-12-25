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Россиянам раскрыли собираемую банком перед выдачей кредита информацию

Экономист Переславский: банк до выдачи кредита собирает данные для верификации заемщика

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Банк до выдачи кредита собирает информацию о заемщике, обычно у финансовой организации есть стандартные процедуры по верификации и выявлению прошлых задолженностей. Об этом рассказал агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Экономист раскрыл россиянам, что среди таких сведений обычно выясняется семейное положение, кредитный рейтинг и кредитная история, работодатель и положение на работе — например, не планирует ли сотрудник сам уволиться или не хотят ли его уволить, насколько реальны заявленные доходы.

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При крупных кредитах или ипотеке банки собирают кредитную историю родственников, в особенности поручителей и созаемщиков, добавил Переславский. Также проверяются сведения о судимостях и банкротствах. Эксперт отметил, что лицам, отбывавшим наказание, финансовые организации крайне неохотно и редко выдают займы.

«Запросы о здоровье банк по сути практически никогда не делает, но при крупных кредитах "обязательным" условием становится страхование жизни и трудоспособности», — пояснил экономист.

Переславский уточнил, что на вероятность получения кредита также влияет наличие у заемщика хронических заболеваний, поэтому клиенты обычно об этом умалчивают. Но и банки редко проявляют подобную инициативу. Однако если человек запросил кредитные каникулы из-за болезни и подтвердил их справкой о временной нетрудоспособности, при получении займов в будущем эта информация будет проверяться гораздо тщательнее, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в России срок ипотечного кредита увеличится в 2022 году. Он достигнет почти трети средней продолжительности жизни россиян – около 23 лет. Специалисты спрогнозировали увеличение срока кредита из-за более медленного роста доходов россиян.

Марина Совина
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