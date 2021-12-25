Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России разработали заряжающийся от линии электропередач дрон

Военные инженеры РФ разработали проект дрона, который способен заряжаться от ЛЭП

Фото: Pixabay

Российские специалисты из высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ разработали проект дрона, который будет заряжаться напрямую от линии электропередач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Беспилотный аппарат представляет собой мультикоптер с несколькими винтами, в нижней его части находятся токовые клещи, которые размыкаются по команде оператора. Ими он зацепляется за ЛЭП и в перевернутом положении производит подзарядку, после чего отцепляется, переворачивается и продолжает движение.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Вчера

Изобретатели отмечают, что в настоящее время дроны не могут производить длительные полеты из-за необходимости заряжаться, а новая разработка сможет длительно перемещаться в том числе над территорией противника и производить разведку. При этом наблюдать за местностью с помощью поворотной камеры аппарат может в процессе зарядки.

Ранее стало известно, что в России завершили строительство первого завода по производству ударных беспилотников. Центр производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов расположен в Дубне.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев назвал условие для признания решений России и Запада по Украине
Российские «Орионы» более 40 раз вылетели для ударов по террористам в Сирии
Блогер похудел на 64 килограмма из-за издевательств девушек и показал результат
Иран раскрыл планы по обогащению урана
В России начнут строительство ракетоносцев «Борей-А»
Россияне назвали главных музыкантов 2021 года
В России допустили введение ПДД для электросамокатов к лету 2022 года
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за снегопада
В России разработали заряжающийся от линии электропередач дрон
Полицейские убили подростка в примерочной магазина и безоружного мужчину
Германии предсказали раскол правящей коалиции из-за «Северного потока-2»
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых
На Украине предрекли «большую сделку» России с США и отмену Третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter