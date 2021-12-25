В России разработали заряжающийся от линии электропередач дрон

Российские специалисты из высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ разработали проект дрона, который будет заряжаться напрямую от линии электропередач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Беспилотный аппарат представляет собой мультикоптер с несколькими винтами, в нижней его части находятся токовые клещи, которые размыкаются по команде оператора. Ими он зацепляется за ЛЭП и в перевернутом положении производит подзарядку, после чего отцепляется, переворачивается и продолжает движение.

Изобретатели отмечают, что в настоящее время дроны не могут производить длительные полеты из-за необходимости заряжаться, а новая разработка сможет длительно перемещаться в том числе над территорией противника и производить разведку. При этом наблюдать за местностью с помощью поворотной камеры аппарат может в процессе зарядки.

Ранее стало известно, что в России завершили строительство первого завода по производству ударных беспилотников. Центр производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов расположен в Дубне.

