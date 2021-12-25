Раскрыта опасность искусственной новогодней елки

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что традиционные атрибуты Нового года могут быть опасными для аллергиков, сообщает РИА Новости.

Тяжельников назвал Новый год сложным временем для аллергиков, поскольку даже елки способны вызвать реакцию. Он раскрыл опасность искусственных деревьев: не все из них изготавливаются из качественных и безопасных материалов. Специалист призвал мыть такую ель перед установкой и дать ей обсохнуть.

Кроме того, врач посоветовал тщательно выбирать новогоднее меню, поскольку на праздничном столе находится «еще больше аллергенов». Среди них — цитрусовые, ананасы, ягоды, орехи, шоколад, какао, яйцо, курица и морепродукты.

«Я советую тщательно выбирать новогоднее меню, исключая из него продукты, которые могут омрачить праздник. Сегодня нам доступен большой ассортимент и вполне можно обойтись без них. Если приобретается готовое блюдо, то следует внимательно изучить состав», — подчеркнул специалист.

Медик напомнил, что страдающим от аллергии россиянам необходимо заранее подумать о себе и иметь под рукой лекарства, которые снимают приступы.

Ранее диетолог Елена Соломатина дала советы по организации новогоднего застолья. В праздничную ночь она посоветовала сделать акцент на конкурсах, танцах и прогулках, а не на приеме пищи.