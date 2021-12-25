Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыта опасность искусственной новогодней елки

Врач Тяжельников призвал аллергиков мыть искусственную ель и выбирать меню на Новый год

Фото: Pixabay

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что традиционные атрибуты Нового года могут быть опасными для аллергиков, сообщает РИА Новости.

Тяжельников назвал Новый год сложным временем для аллергиков, поскольку даже елки способны вызвать реакцию. Он раскрыл опасность искусственных деревьев: не все из них изготавливаются из качественных и безопасных материалов. Специалист призвал мыть такую ель перед установкой и дать ей обсохнуть.

Кроме того, врач посоветовал тщательно выбирать новогоднее меню, поскольку на праздничном столе находится «еще больше аллергенов». Среди них — цитрусовые, ананасы, ягоды, орехи, шоколад, какао, яйцо, курица и морепродукты.

Материалы по теме:
«С этим позорным явлением необходимо кончать» Как в СССР покончили с Рождеством и создали новый праздник, который обожают миллионы россиян
«С этим позорным явлением необходимо кончать»Как в СССР покончили с Рождеством и создали новый праздник, который обожают миллионы россиян
31 декабря
«Новый год — время бытовухи» Почему главный праздник россиян так часто приносит грусть и разочарование
«Новый год — время бытовухи»Почему главный праздник россиян так часто приносит грусть и разочарование
27 декабря

«Я советую тщательно выбирать новогоднее меню, исключая из него продукты, которые могут омрачить праздник. Сегодня нам доступен большой ассортимент и вполне можно обойтись без них. Если приобретается готовое блюдо, то следует внимательно изучить состав», — подчеркнул специалист.

Медик напомнил, что страдающим от аллергии россиянам необходимо заранее подумать о себе и иметь под рукой лекарства, которые снимают приступы.

Ранее диетолог Елена Соломатина дала советы по организации новогоднего застолья. В праздничную ночь она посоветовала сделать акцент на конкурсах, танцах и прогулках, а не на приеме пищи.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев назвал условие для признания решений России и Запада по Украине
Названы десять недопустимых ошибок для людей старше 40 лет
Милонов назвал маразмом обвинения Украины в адрес главы российского Минтранса
Названы часто принимаемые за старение проявления деменции
Бывшего сотрудника Минобороны приговорили к тюрьме за взятку
Спасатели в костюмах Дедов Морозов высадились на крышу Морозовской больницы
Россиянам раскрыли собираемую банком перед выдачей кредита информацию
Медики рассказали об опасности красного мяса
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии
Раскрыта опасность искусственной новогодней елки
Вице-президент США сдала тест на коронавирус после контакта с зараженным
Медики развеяли миф о пользе бани и сауны при простуде
Российские «Орионы» более 40 раз вылетели для ударов по террористам в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter