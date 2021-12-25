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Гретцки назвал покорившую его черту Овечкина

Уэйн Гретцки о разговоре с Александром Овечкиным: он не спрашивал меня о забивании голов
Уэйн Гретцки

Уэйн Гретцки. Фото: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports / Reuters

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал о разговоре с россиянином Александром Овечкиным. Его слова приводит New York Times.

Гретцки вспомнил, что общался с нападающим «Вашингтон Кэпиталс» пять лет назад. «Что мне понравилось, так это то, что он не спрашивал меня о забивании голов — ему не нужно никого спрашивать об этом», — заявил он. Канадца покорило, что Овечкина интересовало прежде всего то, чтобы его команда выиграла Кубок Стэнли.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Он также восемь раз становился обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. На счету россиянина 751 гол.

Гретцки — действующий рекордсмен по количеству заброшенных шайб в НХЛ. На его счету 894 гола. Канадец завершил карьеру в 1999 году.

Анастасия Борисова
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