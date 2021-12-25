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Повар школьной столовой кормила детей просрочкой ради домашних свиней

В Тюмени коллеги обвинили повара школьной столовой №7 в краже еды ради собственных свиней

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Коллеги повара-бригадира в столовой второго корпуса школы №7 в Тюмени обвинили женщину в краже свежей еды ради собственных домашних свиней. Они утверждают, что детям постоянно доставались просроченные йогурты и сметана, подгорелая запеканка. Видео обвинения опубликовал Telegram-канал Mash.

Сотрудники столовой рассказали, что пытались жаловаться на свою начальницу руководству школы, но их самих перевели в другое учебное заведение и попросили помалкивать. В то же время другие бывшие коллеги бригадира заявили, что женщина не ограничивалась едой, а забирала также деньги из кассы.

Портал 72.ru сообщает, что местная прокуратура начала проверку комбината школьного питания «Центральный» и самого учебного заведения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.

В сентябре сообщалось, что в российских школьных столовых запретили кормить детей макаронами с фаршем или яйцами, блинами с мясом или творогом, а также сырокопчеными колбасами. Вместе с ними под запрет попали заливными блюда, студни, форшмаки из сельди, окрошка и холодные супы.

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Платон Щукин
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