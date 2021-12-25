Модный блогер упрекнул Бузову в экономии на стилистах и раскритиковал ее образ

Известный модный блогер Гоша Карцев раскритиковал телеведущую и певицу Ольгу Бузову за образ, в котором она появилась на дне рождения телеканала МУЗ ТВ. Свое мнение блогер высказал в YouTube-шоу своего коллеги Александра Рогова.

На мероприятие Бузова пришла с завитыми волосами, в пышном белом платье длины мини и синих ботфортах с острым носом. Ее образ дополнили золотая цепь на шее и черные тейпы (клейкая лента из ткани для поддержки суставов — прим. «Ленты.ру») на плечах.

«Во-первых, тейпы бывают синими. Во-вторых, если ты надела черное, могла в эту эстетику уйти. Думаю, что Ольга при своем немалом состоянии очень сильно экономит на стилистах», — упрекнул певицу Карцев.

Не понравилось стилистам и второе платье Бузовой, украшенное блестками и бахромой. По мнению Карцева, наряд телеведущей выглядел дешево, а в корсете стала незаметна грудь. Рогов поддержал коллегу и заявил, что если в наряде нужно было обыграть тейпы, можно было надеть черный костюм и убрать певице волосы. «Черная рука — это ужасно. Считаю, Бузова отвратительно подготовилась к этому событию», — подытожил блогер.

Ранее фанаты не узнали Бузову на новом фото и обвинили в обилии ретуши. 35-летняя знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий. На первом кадре она запечатлена без макияжа с распущенными волосами, а на втором телезвезда продемонстрировала, как меняется ее лицо с ретушью приложения Persona. Подписчики обвинили ведущую в обмане.